Boubacar Yacine Diallo, président de la HAC : « la presse est libre en Guinée… »

“La presse est libre en Guinée ” : telle est la réponse du président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) Boubacar Yacine Diallo, qui s’est exprimé ce mercredi 25 août, dans l’émission ‘’Mirador’’ de FIM FM. Plusieurs questions ont été débattues avec l’invité, notamment l’emprisonnement des journalistes, la liberté de la presse et bien d’autres…

Pour commencer, il a fait savoir ceci : « la presse est libre en Guinée. La preuve, j’ai écouté, vous avez dit tout ce que vous voulez, vous n’avez reçu aucun coup de fil, alors que même moi je suis là, je n’ai reçu aucun coup de fil me disant ‘’arrête cette émission’’.», dit-il.

Et le président de la HAC de révéler : « depuis qu’il est à la HAC, personne ne m’a appelé pour me dire de suspendre un organe ou de sanctionner un organe. Et d’ailleurs pour ce qui concerne le président de la République, quand il apprend qu’un journaliste est arrêté, souvent c’est lui qui m’appelle pour me dire ‘’je ne veux pas avoir un journaliste en prison. Et faites tout, dites-leur d’arrêter, ils n’ont qu’à critiquer, ils n’ont qu’à faire des investigations, mais qu’ils n’insultent pas, qu’ils ne traînent pas les gens dans la boue.’’»

Pour le cas de nos confrères (Amadou Diouldé Diallo et Ibrahima Sadio Bah) qui ont séjourné récemment en prison, le président de la HAC a tenu à préciser : « Amadou Djouldé, il a été en prison par le fait du procureur mais Sadio c’est par un particulier. Mais je vous jure, si j’avais su que Sadio était en prison, parce qu’un particulier l’a mis là pour des faits qui auraient pu être réglés, je me serais opposé. »

Mamadou Yaya Barry

