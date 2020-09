Boubacar Yacine, président de la HAC : ‘’nous allons respecter la loi et faire respecter le droit’’

Les 13 nouveaux commissaires de la Haute Autorité de la Communication (HAC) ont prêté serment ce lundi, 31 août devant la Cour Constitutionnelle. C’était en présence de plusieurs personnalités dont le ministre conseiller à la Présidence de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, Mohamed Lamine Fofana.

Au terme de cette activité, le nouveau président de la HAC a rassuré que l’ensemble des commissaires feront tout pour mériter la confiance placée en eux.

« Le serment, c’est le serment. Nous allons respecter la loi et faire respecter le droit. C’est avec beaucoup de bonheur que nous avons prêté serment et j’espère que chacun des membres de la HAC respectera ce serment. Déjà, nous prendrons fonction ce mardi à 10 heures au siège de la HAC et après concertation avec les 13 membres, nous dirons très rapidement les chantiers urgents. Il y a en a et nous allons les répertorier pour nous attaquer directement à la tâche », dira Boubacar Yacine Diallo.

Youssouf Keita