Boukaria (Siguiri): chaque élève doit débourser 300 000 gnf pour payer les enseignants

A quelques semaines de la rentrée scolaire, le district de Boukaria manque totalement d’enseignants pour faire fonctionner le lycée-collège.

Avec un effectif de 600 élèves, ce lycée n’a que 8 enseignants titulaires et 15 enseignants communautaires, dit Elhadj Sinè Camara, président de l’APEAE de Boukaria.

« Le district de Boukaria a plusieurs écoles mais un manque criard d’enseignants est là. Il faut qu’on fasse payer les parents d’élèves. L’année dernière, on payait 300 000 gnf. Cette année, peut-être on va augmenter parce qu’il y a beaucoup de contractuels communautaires. Les 600 élèves font 180 000 gnf par an, nous complétons ça pour prendre en charge les contractuels communautaires pour soulager les parents », a-t-il.

Pour cette année, le président de l’APEAE de Boukaria a signalé l’augmentation dans le district de Boukaria, « si le nombre de classes augmente, il faut forcément qu’on augmente le nombre de professeurs. Et dans ce cadre, nous allons augmenter le prix. Nous voyons que le prix des articles a augmenté sur le marché ».

A préciser que la préfecture de Siguiri fait face à un manque criard d’enseignants dans les sous-préfectures et la dans commune urbaine. Les parents d’élèves paient des millions pour recruter les contractuels communautaires.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri +224622478601