Bouna, 1er vacciné contre Covid-19 en Guinée : ‘’nous visons 2 millions 400 mille Guinéens à vacciner’’

La Guinée, à l’instar de beaucoup de pays dans le monde a lancé mercredi sa campagne pilote contre la pandémie de Covid-19. Le pays a reçu 60 doses de vaccins russes à titre expérimental.

Contacté, Dr Bouna Yattassaye, directeur général adjoint de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a indiqué que près de deux millions cinq cent mille guinéens seront vaccinés.

« On a reçu 60 doses de vaccins de la Russie. Donc, on a décidé de faire une campagne pilote et aujourd’hui on a testé des hauts cadres de l’administration et de l’armée, les gens sont éligibles. Et aujourd’hui on a procédé à la vaccination à 11heures 30. La première dose a été inoculée à moi-même et dans 21 jours on va prendre la deuxième dose. Ça c’est en prélude à la grande campagne de vaccination que la Guinée compte faire parce que nous visons 2 millions 400 milles Guinéens à vacciner », a-t-il dit.

Touchée par la Covid-19, la Guinée enregistre à ce jour 13674 cas confirmés depuis l’apparition de la pandémie en Guinée dont 13 067 malades rétablis avec 80 décès.

Maciré CAMARA