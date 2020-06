Bountouraby Yattara à la tête du Ministère de l’Energie : ‘’je sais l’attente des populations” 

Bountouraby Yattara a été installée vendredi dans ses nouvelles fonctions de ministre de l’Energie. Elle remplace ainsi Cheick Taliby Sylla. La céréménoie de passation de service s’est déroulée en présence de la ministre de l’action sociale Mariame Sylla, le secrétaire général des affaires religieuses Aly Jamal Bangoura, et plusieurs cadres dudit département.

Dans son discours, la ministre entrante a dit être consciente de l’attente de la population guinéenne en matière de fourniture de l’électricité. Remerciant ensuite le président Alpha Condé pour la confiance placée en elle. Elle a ensuite loué les efforts du président de la République de faire de la Guinée un pays énergétique en engageant, dit-elle, des réformes profondes dans tous les compartiments de notre économie. Ajoutant que dans l’optique de faire de la Guinée un pays émergent, le secteur de l’Energie est depuis plusieurs années, en pleine restructuration.

« A ce titre, d’importants projets d’infrastructures énergétiques ont été lancés : les aménagements hydroélectriques de Kaléta et de Souapiti. Les premiers groupes de Souapiti vont d’ailleurs être prochainement mis en service. A cela s’ajoutent des projets en gestation dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, le tout concocté par des projets d’interconnexion régionaux qui sont maintenant une réalité », annonce-t-elle. Ajoutant que ‘’les défis et les priorités de ce secteur sont connus au regard des dossiers évoqués par mon prédécesseur Dr Cheick Taliby Sylla. Je sais l’attente des populations et de nos entreprises qui n’aspirent qu’à bénéficier de la fourniture continue d’une électricité viable et garantie » .

« Notre mission sera de nous assurer, avec le soutien de l’ensemble des acteurs, y compris de nos partenaires bi et multilatéraux, pour les objectifs hissés par le chef de l’Etat à son gouvernement pour que l’amélioration de la desserte soit atteinte tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays”, a dit la ministre Bountouraby Yattara.

Mohamed Cissé