Port du masque à Kindia : Bouréma Condé met les points sur les i, le maire présente ses excuses…

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, général Bouréma Condé s’est rendu mardi, 9 juin dans la préfecture de Kindia. Cette visite intervient après les échauffourées consécutives aux nouvelles mesures prises par le maire de la commune relatives au payement de 500.000 gnf et 72heures de prison pour les réfractaires au port du masque. Après les explications, le maire Mamadouba Bangoura a présenté ses excuses.

C’est au bloc administratif de la préfecture que le ministre Bouréma Condé a été accueilli par les autorités locales. Il a d’abord fustigé la déclaration du maire avant de mettre en garde les autorités de Kindia.

« Quand une ville comme Kindia, connait des barrières, connait des flammes en ville, nous ne parlerons plus d’échauffourées mais des troubles. Ce sont des troubles franchement dont on a n’avait pas besoin. Depuis la déclaration de la pandémie en République de Guinée, Monsieur le Président Alpha Condé a instruit son gouvernement de faire en sorte que ce mal n’explose pas en Guinée. Mais pour cela, le départ c’est bien, le respect des mesures barrières et toutes ces dispositions ne visaient rien d’autre que limiter les dégâts de Covid-19. Il a été instruit que celui là où ce citoyen guinéen qui ne porte pas sa bavette est soumis à un payement de 30.000fg et tout le pays a apprécié cela. Pourquoi à Kindia, on parle de 500.000 fg ? Je me suis intéressé à cette question, d’où cette visite à Kindia. Nous n’avons pas de troubles, l’Etat a plusieurs préoccupations. Le maire dont on dit être l’auteur de cette nouvelle de 500.000 fg m’a fait comprendre qu’il a été incompris. Incompris ou bien compris, je lui ai dit quand l’État dit 30.000fg personne ne peut dire autre chose. Nous avons mis les points sur les i et je crois ça serait un lointain souvenir à Kindia », a précisé le Ministre.

Le maire de la commune urbaine de Kindia indexé par ses conseillers d’avoir pris de façon unilatérale la décision s’est largement expliqué avant de présenter ses excuses devant le Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

« C’est en tenant compte de la propagation du virus dans la commune que j’ai eu à parler. J’étais inquiet de voir Kindia considérée comme deuxième épicentre de la pandémie. Au cours d’une interview j’ai dit, en voyant la manière dont la maladie évolue, même si c’est ma femme et mes enfants qui sont pris, ils seront punis. Pour effrayer la population, j’ai parlé de 500.000fg mais la ville est parsemée de l’opposition, ils ont commencé de dire que le maire a parlé de 500.000fg. Si ces propos ont effrayé la population et touché notre ligne de conduite Monsieur le Ministre, je présente toutes mes excuses », a confessé le maire Mamadouba Bangoura.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10