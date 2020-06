Bouréma Condé : ‘’nous ne parlons pas de marche, mais de resserrement des mesures sanitaires’’

Face à la presse ce mardi, les ministres Général Bouréma Condé de l’administration du territoire et Damantang Albert Camara de la sécurité ont répondu à une question relative à la prochaine manifestation annoncée du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC).

« Là où nous sommes en train de dire qu’il faut observer la distanciation sociale, je ne vois pas comment va se faire une marche, indépendamment d’ailleurs des mesures réglementaires. En plus, aucune saisie n’est encore faite aux mesdames et messieurs les maires, les gouverneurs et les préfets par rapport à l’organisation d’une marche pacifique entre griffes. Donc, pour le moment, comme l’a dit monsieur le ministre de sécurité, nous ne parlons pas de marche , mais de resserrement des mesures sanitaires », dira le ministre Bouréma Condé.

De son côté, le ministre Damantang Albert Camara a précisé : « S’il y en avait une, je ne vois pas comment faire respecter la distanciation sociale dans une manifestation de rue. Nous avons vu dans certains pays, ça créé d’énormes problèmes. Nous espérons que la raison va l’emporter, que ceux qui prévoient de se livrer à ce genre d’activités vont revenir à de meilleurs sentiments parce qu’il y va de la sécurité publique. »

Youssouf Keita