Bouréma sur l’arrestation d’Alpha Condé : “l’avion qui a ramené l’opposant à Conakry n’a plus décollé depuis lors”

Il est sans doute l’un des ministres guinéens les plus aimés au Mali, tant par les Maliens que par la communauté guinéenne établie dans ce pays frère.

Depuis son arrivée à Bamako, le ministre guinéen de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général de division Bouréma Condé, ne fait que recevoir à son hôtel ses compatriotes et des amis maliens.

Le jeudi 19 août, il a ainsi reçu en audience la jeunesse de la communauté guinéenne. Au cours de cette rencontre, le ministre a fait des révélations sur l’arrestation du professeur Alpha Condé par le régime Lansana Conté en région forestière en 1998. Devant l’ambassadeur de Guinée au Mali, le général Fodé Keïta, le président de la communauté guinéenne, El hadj Sita Camara et le consul, M. Namory Magassouba, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, en mission de travail à Bamako, a invité ses jeunes compatriotes à prendre l’exemple sur le professeur Alpha Condé, qui, dans son parcours politique, a fait preuve de patience et de constance.

« Je vous dis aujourd’hui que quelque chose a été fait. Et j’assume, quelque chose a été fait mais c’est le champ qui est vaste. Quand un Malinké dit que quelque a été fait, c’est que quelque chose a été fait. Vous savez, il est très facile de réveiller celui dort, mais celui qui fait semblant de dormir on ne le réveillera jamais. Le professeur Alpha Condé est le choix de Dieu. C’est Dieu qui l’a choisi pour nous. Sinon, il a passé des épreuves qui peuvent coûter la vie à une personne sans trace. J’ai travaillé avec Conté, il faut le dire. Au temps de Conté, quand le professeur Alpha Condé a été arrêté à Pinè [Lola], il a été embarqué seul dans un pick-up avec les militaires. Il était facile d’arrêter le véhicule et le glisser dans un fossé et dire ensuite qu’il y a eu accident et qu’il y a eu un seul mort. Le gouvernement pouvait faire ça. Dieu l’a sauvé là-bas. Ensuite, arrivé à Kissidougou, on l’a embarqué dans un avion. Depuis que l’avion qui l’a envoyé à Conakry a atterri, il n’a plus décollé. Il (avion) est à la base militaire, il ne sert à rien maintenant, sauf si on le donne à des forgerons. Dieu aime le professeur Alpha Condé. Et aujourd’hui, il est président. », a déclaré le ministre Bouréma Condé.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

