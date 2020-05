Bouréma sur les violences à Coyah, Dubréka et Kamsar : ‘’des morts et blessés dans les rangs des manifestants et forces de l’ordre’’

Dans une déclaration du gouvernement guinéen lue à la télévision nationale, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation Bouréma Condé a dit que les événements de Coyah, Dubréka et Kamsar ont enregistré des cas de mort et de blessé aussi bien dans les rangs des manifestants que ceux des forces de l’ordre.

« (…) Malgré l’intervention des forces de l’ordre, précédée des appels au calme, ces mouvements ont causé des dommages importants. Des cas de mort et de blessé, ont été enregistrés malheureusement, aussi bien dans les rangs des manifestants que ceux des forces de l’ordre. On a noté également, des dégâts matériels importants. Le domicile du maire de Kamsar incendié, le commissariat central de Coyah, les postes de police et de gendarmerie de Manéah vandalisés. Des véhicules d’intervention dont des ambulances de secours, saccagés. Le gouvernement invite tous les manifestants à la retenue, il présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. En tout état de cause, toutes les personnes qui seront tenues responsables de ces troubles, répondront de leurs actes, devant la loi . (…)»