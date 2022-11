Bourses pour le Maroc : le Ministère de l’Enseignement technique relève des irrégularités et sanctionne (communiqué)

Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et de l’Emploi a appris avec beaucoup de regret que les critères de choix des lauréats devant bénéficier des bourses pour le Maroc en 2022-2023 ont connu certaines irrégularités.



À la suite de ces informations, le Ministère a mis en place une commission de travail constituée des membres du cabinet et du service coopération et bourses. Il a par ailleurs fait appel pour consultation au Service National des Bourses extérieures (SNABE), à l’Ambassade de Guinée à Rabat et à l’Office National de la Formation Professionnelle et du Travail (ONFPPT) du Maroc.



Sur la base des informations recueillies, il est apparu que les irrégularités dont il est question ont été opérées lors de l’établissement et la transmission de la liste des lauréats au partenaire marocain.



Le METFP-E a alors décidé de :



1. Suspendre l’ensemble des responsables du service des bourses extérieures du Ministère jusqu’à la fin des enquêtes pour situer les responsabilités ;

2. Rétablir intégralement les lauréats titulaires du Baccalauréat (BTS) dans leurs droits ;

3. Donner un délai supplémentaire pour permettre aux boursiers de rejoindre leurs écoles au Maroc, avec l’accord de l’ONFPPT du Maroc.



Le METFP-E rassure tous les lauréats sélectionnés que toutes les dispositions sont prises pour leur garantir la poursuite de leurs études dans de meilleures conditions.



Le METFP-E, fidèle à son engagement de jouer efficacement son rôle dans le processus de refondation de notre État, en particulier dans le secteur qui lui est confié par le Président de la Transition, s’engage auprès des apprenants et de leurs familles, des partenaires et de l’ensemble du peuple de Guinée qu’aucune violation des règles d’objectivité et d’équité d’accès aux bourses ne sera tolérée.



Le Ministre



Alpha Bacar Barry