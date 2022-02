Boxe : l’IBA félicite le nouveau bureau exécutif de la FEGUIBOXE

La fédération guinéenne de boxe (FEGUIBOXE) dispose d’un nouveau bureau exécutif. Il a été mis en place à travers une élection tenue depuis le 20 janvier dernier.

Cette élection intervient après quatre années de suspension, suite aux problèmes et malentendus qui secouaient la boxe guinéenne.

A travers un courrier, L’International Boxing Association (IBA) a félicité Alpha Amadou Baldé, le président du nouveau bureau exécutif pour son élection à la tête de la FEGUIBOXE.

L’élection d’un nouveau bureau exécutif de la FEGUIBOXE constitue un ouf de soulagement pour les fans et pratiquants de la Boxe en Guinée.

Dans son courrier, l’IBA indique qu’elle prendra une décision pour la réintégration de la FEGUIBOXE après un examen minutieux des informations fournies par l’instance dirigeante de la Boxe guinéenne.

Kalidou Diallo

Ci dessous le courrier du président de l’IBA





Je vous adresse mes sincères félicitations en apprenant la nouvelle des récentes élections. Nous attendons de votre fédération nationale le formulaire de rapport annuel pour 2021, un organigramme actuel ainsi qu’un calendrier des compétitions et autres événements à organiser en 2022.

Après un examen minutieux des informations fournies, l’IBA prendra une décision sur la réintégration de la fédération.

Je reste optimiste quant à l’avenir de la boxe en Guinée et je vous félicite pour votre succès et me réjouis de vous rencontrer lors du prochain événement IBA.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Umar Kremlev

Le président de l’international Boxing Association