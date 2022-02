Boxe Thaï: Mamoudou Keïta « Axel » est à Conakry avec un nouveau trophée

Le boxeur guinéen, champion du monde de ISKA, Mamoudou Keïta ‘’Axel » est arrivé à Conakry dans la soirée du dimanche, 20 février 2022. Accueilli à l’aéroport International Ahmed Sékou Touré par les responsables de la fédération guinéenne de Boxe et plusieurs supporters.

Le guinéen, champion du monde qui a à son actif plusieurs trophées remportés au niveau international est rentré une nouvelle fois avec un trophée en main.

Lors de sa prise de parole, le champion de la Boxe Thaïlandaise, Mamoudou Keïta a exprimé toute sa joie suite à l’accueil qui lui a été réservé et d’ajouter : « j’ai beaucoup à supporter la jeunesse guinéenne, parce que ce sport est devenu une discipline olympique. Dorénavant, il y a des choses à faire non seulement à une fédération maintenant. Depuis peu de temps et avec elle, il faut qu’on voit l’Etat pour mettre en place une structure pour permettre ce sport d’émerger en Guinee », a-t-il déclaré.

Mamoudou Keïta a fait savoir que cet énième trophée doit faire sourire de nombreux guinéens avant de conclure : « Après mes exploits, nous voulons donner la force à cette discipline olympique. Le projet est imminent et vise à couvrir tout le territoire national »

