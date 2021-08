Bras de fer entre la SAG et la communauté de Foulata: un mort et 24 femmes blessées par balles réelles (source)

Situé à 105 km de la préfecture de Siguiri, le district de Foulata, relevant de la sous-préfecture de Malèah, a été le théâtre d’un violent affrontement ce mardi 17 août 2021 avec les forces de sécurité et de défense déployées sur le terrain par les autorités administratives de Kankan et Siguiri.

Depuis le dimanche dernier 15 août 2021, un important dispositif sécuritaire a été mis en place par les autorités de la SAG pour défendre les installations de la société. Selon la communauté du district de Foulata, la SAG n’a pas respecté ses engagements.

« Depuis que la SAG est venue, vraiment on fait que souffrir. On s’était mis d’accord sur le recrutement de nos enfants, le dédommagement des champs occupés déjà par la SAG. Mais vraiment, c’est le contraire. Le dimanche dernier, nous avons vu des dizaines de pick-ups s’aligner. Donc, nous les femmes, nous nous sommes mises en foulard rouge pour dire qu’on préfère la mort quelle que soit la situation. Ce lundi maintenant, les militaires sur le terrain, sont venus non seulement brûler nos cases mais aussi tirer sur nous. Il y a plus de 22 blessées, d’autres sont dans un état critique. Ils ont envoyé certaines victimes à la SAG. On apprend qu’il y a un mort mais pour le moment l’information n’est pas officielle », dit Kadiatou, une manifestante.

Malgré la confirmation des blessées graves lors de l’affrontement entre la communauté et les forces de sécurité et de défense, aucune autorité de la région ou de la préfecture ne s’est prononcée sur cette situation. D’après les dernières informations, le district de Foulata se trouve envahi par les militaires.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

