Breaking News. L’arrivée de l’opposant ivoirien Guillaume Soro en Guinée reportée

Nous venons de l’apprendre. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS) et ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Kigbafori Soro ne sera pas à Conakry le 14 décembre prochain.

Selon le comité d’organisation, le voyage en Guinée de l’opposant au régime d’Alassane Ouattara « a été reporté pour des raisons de logistique et de sécurité ».

Pour qui connaît l’influence du jeune opposant ivoirien dans son pays et même au-delà, sa sécurité est une source d’inquiétude pour les pays d’accueil.

M. Soro venait en Guinée pour la dédicace du livre écrit sur lui par le journaliste guinéen Ibrahima Diallo intitulé : ‘’Soro, un destin pour la Côte d’Ivoire’’.

« Nous informons la communauté Ivoirienne, les amis et sympathisants du président Guillaume Soro que sa venue, initialement, prévue, le 13 décembre 2019 à Conakry est reportée à une date ultérieure. En effet, pour des raisons de logistique Il vous souviendra que le président de Générations et Peuples Solidaires (GPS) venait dans le cadre de la dédicace du livre d’Ibrahim Diallo, ‘’Soro : Un destin pour la Cote d’Ivoire’’ à l’hôtel Kaloum, la remise du Trophée Guillaume Soro du meilleur chanteur Africain du journal Culturel Podium Magazine prévus le 14 décembre 2019 au CCFG et la Crush Party le 15 décembre 2019 », annonce le service communication de Soro, dans un communiqué transmis à Mediaguinee.

Par ailleurs, précise le communiqué, « le comité d’organisation informe les professionnels de la Culture que la remise du TOP 5 DE GUINEE reste maintenue pour le samedi 14 décembre 2019 au CCFG et le trophée Guillaume Soro sera bien remis au lauréat qui va le gagner ».

Natif de Ferkessédougou, au nord de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, 47 ans, est candidat à l’élection présidentielle de 2020.

Noumoukè S.