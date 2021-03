Brésil : le stade Maracana va devenir le stade Roi Pelé

L’Etat de Rio a voté pour que le mythique stade Maracana, situé au Brésil, change son nom et devienne, désormais, le stade Edson Arantes do Nascimento – Roi Pelé.

Âgé de 80 ans, Pelé, dont le nom complet est Edson Arantes do Nascimento, a joué plusieurs fois dans ce stade pour le Brésil et y a inscrit son 1000e but en 1969, sous les couleurs de Santos, contre Vasco da Gama.

« C’est un hommage fort à un homme reconnu dans le monde entier pour son héritage laissé dans le football brésilien et pour les services rendus à notre pays », a déclaré le député responsable du projet.

Les critiques de certains supporters brésiliens

Le stade porte depuis longtemps le nom de Mario Filho, un journaliste qui a fait pression pour sa construction dans les années 1940. L’Etat a déclaré que le stade serait renommé mais que le grand complexe sportif autour du terrain pouvait conserver son nom actuel.

La plupart des Brésiliens appelle ce stade le Maracana, faisant ainsi référence au quartier dans lequel il se trouve. Le gouverneur de l’État de Rio doit donner son feu vert au changement de nom, qui n’a pas été salué par les fans de football.

Certains ont dit que Mario Filho méritait plus cet honneur, tandis que d’autres ont fait valoir que le lauréat devrait être issu de Rio. Ce n’est pas le cas de Pelé, qui est né dans l’État de Minas Gerais et a vécu la majeure partie de sa vie dans l’État de Sao Paulo.

Source : L’Equipe