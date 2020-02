Brésil: Pelé, dépressif, vit “reclus”, dit son fils

Cameroun : les raisons du faible taux de participation La peur et les appels au boycott de l'opposition ont plombé le double scrutin législatif et municipal de ce week-end.

L'Union africaine veut "faire taire les armes" en Afrique Le 33ème sommet de l'Union africaine s'est ouvert dimanche à Addis-Abeba et s’achève ce lundi (10.02.2020). Le thème de cette année est : "faire taire les armes" sur le continent confronté à plusieurs conflits armés.

AKK ne succèdera pas à Angela Merkel De sources proches du parti conservateur CDU dont elle est la secrétaire générale, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) renonce à se porter canditate à la succession de l'actuelle chancelière Angela Merkel.

Mali : l'année 2019 particulièrement meurtrière selon HRW Dans un rapport publié ce lundi (10.02.2020), Human Rights Watch interpelle les autorités maliennes. Elles doivent combattre l'impunité selon l'ONG qui a recensé près de 500 morts en 2019 dans le centre du Mali.

Bundesliga J21 : le Bayern et Leipzig dos à dos Le leader et son dauphin se sont séparés sur le score de 0-0 au terme d'une partie très plaisante dans le choc de cette 21ème journée de Bundesliga. La course au titre est plus que jamais ouverte.

Sommet de l'UA, la présidence sud-africaine attendue sur les crises en Afrique A l'issue du 33ème sommet de l'Union africaine, le président Cyril Ramaphosa prendra la succession d'Abdel Fattah al-Sissi pour la présidence de l'UA. Ce dernier n'a pas su faire taire les conflits en Afrique.

Allemagne : les conséquences de la crise en Thuringe s'enchaînent La crise tourne autour d'une alliance dans laquelle se sont retrouvés des membres de la CDU de la chancelière Angela Merkel avec la droite populiste de l'Afd. Une ligne rouge franchie. Les conséquences s'enchaînent.

Angela Merkel en Afrique, une tournée sous le signe de l'économie La presse allemande évoque le décès de l’ancien président kenyan Daniel Arap Moi, mais également la tournée africaine de la chancelière allemande Angela Merkel.

Campagne électorale compliquée pour les législatives et municipales camerounaise Les Camerounais iront aux urnes dimanche (09.02.20) pour élire 360 conseils municipaux et 180 députés. La Campagne électorale qui s’achève ce vendredi (07.02.20) s’est déroulée dans une atmosphère en demi-teinte.

Tchad : les victimes d’Hissène Habré perdent espoir En dépit d’un jugement favorable rendu il y a cinq ans, les victimes attendent toujours d’être indemnisées. Plusieurs sont décédées et les autres commencent à se décourager. Les victimes ont manifesté ce jeudi.

Dortmund : l'entraineur Favre reste prudent avec Haaland Depuis son arrivée cet hiver à Dortmund, Erling Haaland (19 ans) a été titularisé une seule fois. Pourtant, le jeune buteur norvégien s'est montré très efficace: 4 apparitions et 8 buts.

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en quête de libération définitive Les juges de la Cour pénale internationale réexaminent les restrictions à la liberté imposées à l'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la jeunesse. Leurs avocats demandent une remise en liberté sans condition.

Thuringe : l'entente qui rappelle les vieux démons L'entente FDP/CDU/Afd pour élire Thomas Kemmerich comme président de Thuringe fait largement réagir les journaux. Même si le vote sera repris, la presse rappelle que c'est ainsi que les nazis étaient arrivés au pouvoir.

La Thuringe chamboule le paysage politique allemand En Allemagne, l'élection d'un libéral avec les voix de la CDU et de l'extrême-droite fait l'effet d'une bombe. Tous les partis réagissent, certains craignent pour la démocratie. Analyse de la situation.

Ligue des champions-CAF: les affiches des quarts de finale Six des huit équipes qualifiées pour les quarts de finale sont du Maghreb. Le TP Mazembe et Mamelodi Sundowns font l'exception.

Premier anniversaire en demi-teinte pour l'accord de paix en Centrafrique L'accord signé à Bangui le 6 février 2019 devait sceller la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Un an plus tard, le pays est loin des résultats escomptés.

La lutte contre l'excision, en France aussi En France, les autorités médicales estiment que 125.000 femmes excisées vivent dans le pays. Reportage dans une association qui lutte contre ces mutilations génitales et leurs conséquences.

CPI : Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé bientôt fixés La Cour pénale internationale examine une possible levée des restrictions de mouvement imposées aux deux leaders ivoiriens acquittés il y a plus d'un an.

Cameroun : l'Elecam confiante avant les législatives et municipales À quelques jours des élections législatives et municipales au Cameroun, l'instance chargée d'organiser le double scrutin assure que tout est prêt pour assurer sa tenue sur tout le territoire.