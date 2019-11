Brève – Vers la préparation d’une Loi SADEN en faveur d’un meilleur encadrement de l’entrepreneuriat en Guinée 

Dans le but de participer davantage à la promotion d’un entrepreneuriat local fort, organisé et créateurs d’emplois, Sékouba Mara, Directeur Général de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), Président du Comité d’organisation du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), a rencontré Amadou Damaro Camara, membre du Bureau exécutif de l’Assemblée nationale.

Au cours des échanges, il a principalement été question des étapes à suivre pour la préparation d’un texte de loi et la proposition de textes réglementaires divers.

A travers cette loi, l’équipe SADEN souhaite contribuer à bâtir un environnement administratif, économique et fiscal plus propice aux jeunes entrepreneurs souvent confrontés à de nombreux défis, notamment la rédaction de projet, la recherche de financement et la création de leurs entreprises.

Plus concrètement, il s’agirait d’accorder plusieurs avantages aux jeunes pousses, entre autres, l’exonération de l’impôt sur les sociétés, l’obtention d’un fonds d’amorçage et de développement et la possibilité de bénéficier d’une bourse.

Les prochaines élections législatives étant prévues pour le premier trimestre 2020, rendez-vous a été pris avec Amadou Damaro Camara dans les prochaines semaines afin de faire un point d’étape en attendant la mise en place de la nouvelle législature.

L’équipe SADEN

Plus d’informations sur www.salondesentrepreneursdeguinee.com