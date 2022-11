Brouille entre Ousmane Gaoual et son frère Alpha Bacar: »C’est une agression gratuite et inutile,…on ne parle pas d’héritage de notre vivant »(le père Elhadj Mamadou Saïdou)

Le père biologique de Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique, a réagi ce mercredi 30 novembre, par rapport aux agissements de Alpha Bacar Diallo qui a accusé son frère d’avoir spolié les biens de la famille. Ce dernier l’accuse même de vouloir mettre de la drogue dans ses affaires pour qu’il soit arrêté à l’aéroport. À en croire Elhadj Mamadou Saïdou Diallo qui s’est rangé du côté du ministre Gaoual, c’est une agression gratuite et inutile de la part d’Alpha Bacar Diallo à l’égard de son frère.

Elhadj Mamadou Saïdou Diallo qui a répondu aux questions des chroniqueurs de la Radio FIM FM dans l’émission ‘Mirador ‘ a indiqué que c’est lui-même qui a instruit à Ousmane Gaoual Diallo de construire sur les terrains pour une mesure de sécurité. C’est une agression gratuite et inutile de la part de Alpha Bacar vis-à vis de son frère. Sinon, s’il y a un problème de famille, je vis et sa mère est en vie et lorsqu’il s’agit de patrimoine, c’est notre patrimoine. Nous vivons encore, on ne parle pas d’héritage de notre vivant. C’est nous qui avions autorisé Ousmane à construire ici et là pour sauver les parcelles qui existaient sinon, quand les gens occupent on ne récupère plus ça. Grâce à ça, la parcelle est sauvée. S’il revendiquait ses droits, n’importe qui l’aurait dit d’aller se référer à la famille », ,a-t-il fait savoir le père de famille.

Poursuivant, il dira: « Le petit ne revendique pas ses droits, s’il revendiquait ses droits n’importe qui lui aurait dit d’aller se référer à la famille. Mais c’est méchant de se lever et d’accuser son frère de vol alors qu’il n’y a pas vol et de demander même qu’il soit destitué de ses fonctions de ministre de la part d’un frère, je dis c’est méchant. Ça n’en valait pas la peine, c’est vraiment regrettable. Je condamne la formule, ce n’est pas bien ».

Mamadou Yaya Barry