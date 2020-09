Bruits de détournement de 200 000 dollars à l’UFDG : le démenti de Kalémodou Yansané…

A moins de 24 heures du lancement de la campagne pour l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, des bruits de détournement se répandent à l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo.

Selon une source qui a contacté Mediaguinee, une importante somme de 200 000 dollars (environ deux milliards francs guinéens) aurait pris autre direction que le budget de campagne. Et celui que les mauvaises langues accusent d’avoir dérobé ce faramineux montant serait le trésorier du parti Maladho Diallo. Notre interlocuteur indique que le pot aux roses a été découvert par des responsables du parti et que Maladho, après avoir mis la main sur le trésor, a pris la direction de Paris avant d’atterrir à Dakar, au Sénégal.

Pour toucher du doigt la réalité, la rédaction contacte des responsables du parti qui n’ont actuellement d’yeux et d’oreilles que pour la campagne présidentielle. Premier sollicité, le secrétaire général du parti Aliou Condé, l’homme des grands dossiers, également surnommé ‘’le Dr Mohamed Diané’’ de Cellou Dalein Diallo.

Connu pour ses réponses douces, Aliou Condé nous dit calmement qu’il n’aimerait pas se prononcer sur des sujets de ce genre, qu’en ce moment il est entre deux réunions et préférerait nous revenir plus tard.

L’on se tourne vers Kalémodou Yansané, l’autre mastodonte de la principale formation politique de l’opposition qui assure la vice-présidence chargée des finances. Visiblement médusé, l’ancien directeur national des investissements routiers dément l’information et rappelle qu’ « aucune grande formation politique n’est aujourd’hui à l’abri des fake news ».

“Je peux vous confirmer que c’est faux. Je suis le vice-président chargé des affaires économiques du parti. Le budget de campagne, il n’est même pas en place encore. Comment on peut détourner 200 mille dollars dans ça ? Mais, vous savez dans les organisations comme ça, quand vous êtes trésorier, tout le monde est sur votre dos. Chacun veut de l’argent, si tu ne donnes pas, on te dit que tu es méchant ou tu n’aimes pas le parti ou vous êtes avec la mouvance, ou tu as détourné, on te colle tous les problèmes. En tout cas, s’il y a détournement, nous on n’est pas encore au courant de ça, parce que le parti est organisé. Celui qui fait un détournement, on porte plainte contre lui, on le fout en prison c’est tout. Mais, pour le moment, moi je n’ai pas l’information sur ça, c’est clair, ce que je vous dis-là est officiel”, informe M. Yansané.

Après plusieurs tentatives, nous entrons finalement en contact avec l’argentier du parti Maladho Diallo, par ailleurs entrepreneur, qui se trouve présentement à l’étranger. Il dit tout son étonnement et ajoute que ceux qui distillent ces rumeurs sur sa personne ne connaissent pas la valeur du montant. Il assure être en mission du parti à l’étranger et qu’il rentrerait très prochainement à Conakry.

« Je n’ai pas à répondre aux allégations qui sont non fondées, fabriquées par des gens qui sont tapis dans l’ombre et des rapaces qui veulent me bouffer, tout ce qui m’importe aujourd’hui c’est de porter Cellou Dalein Diallo à la tête de la Guinée, au soir du 18 octobre », répond-il laconiquement.

