Bruxelles : une délégation du FNDC échange avec le Chef de division Afrique de l’Ouest du service d’action des affaires extérieures de l’UE

Ce mercredi 25 mai 2022, le Coordinateur National du FNDC Oumar Sylla alias Foniké Menguè en compagnie du responsable de la planification et des stratégies Sékou Koundouno ont rencontré au siège de l’Union européenne à Bruxelles (Belgique ) le chef de division Afrique de l’Ouest aux services des affaires extérieures (SEAE) de l’Union européenne M.RICHARD YOUNG.

Pendant plusieurs heures, les émissaires de la Coordination Nationale du FNDC et M. Young ont échangé sur la situation de la démocratie et des questions de droits de l’homme dans le monde mais plus précisément en Afrique. Le FNDC a pour sa part partagé sa lecture globale de la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Guinée.

Dans une ambiance conviviale, les deux parties se sont accordées de maintenir le contact jusqu’au retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

La Cellule de communication