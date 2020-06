BTP : le président sierra-léonais Maada Bio reçoit KPC et l’assure de son soutien

Le président de la Sierra Leone Julius Maada Bio a reçu dimanche en audience le richissime président du Groupe Guicopres Kerfalla Person Camara (KPC) à Freetown.

Selon la Cellule de communication de l’entreprise guinéenne, « le Président BIO a fait part à M. Kerfalla CAMARA – KPC de son entière satisfaction par rapport à la qualité des travaux routiers récemment accomplis par la filiale Guicopres Sierra Leone au niveau des voiries des villes de Kono et Kabala. Il lui a assuré que le Groupe Guicopres était désormais identifié et enregistré comme un partenaire potentiel privilégié du développement futur des infrastructures Bâtiments et Travaux Publics de Sierra Leone. »

De son côté, informe la cellule, “Kerfalla CAMARA – KPC a vivement remercié le Président BIO pour l’honneur et la distinction qui lui ont été faits à travers l’hommage rendu à la filiale Guicopres Sierra Leone et l’a assuré en retour qu’il mettrait en œuvre toutes les ressources nécessaires et l’expertise dont dispose le Groupe Guicopres pour être à la hauteur de la précieuse confiance ainsi placée en lui”.