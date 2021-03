Budget de chef file de l’opposition (Cfo) : ce qu’en fera Elhadj Mamadou Sylla…

Le président de l’Union Démocratiques de Guinée (UDG) Elhadj Mamadou Sylla a dénoncé mercredi dans l’émission ”On refait le monde” de Djoma tv le retard dans la mise à disposition de son budget de chef de file de l’opposition (Cfo) et les privilèges qui accompagnent la fonction.

À l’en croire, ‘’les gens parlent de budget, d’argent et autres, moi je ne vois même pas l’argent, je ne sens même pas l’argent. Et même si l’argent du chef de file est disponible ce n’est pour acheter du riz avec. L’argent-là, c’est pour nous permettre de travailler, ce n’est pas pour dire on se partage et puis on bouffe. Parce qu’au niveau du cabinet, il y a des travailleurs. Cet argent est un dû, c’est la loi qui le dit. Depuis le 21 Avril, on a installé le bureau de l’Assemblée, normalement c’est le même jour qu’on devrait me présenter mon véhicule de commandement, les véhicules de mes gardes et en même temps le budget de fonctionnement. C’est la même loi qui a créé le chef de file qui le dit, malheureusement on est presque à un an depuis l’installation, mais on n’a rien vu ».

Le budget de chef de l’opposition guinéenne est de près d’un milliard cinq cent millions francs guinéens (1 500 000 000 gnf) par trimestre.

Mamadou Yaya Barry