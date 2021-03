Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel : Chambas remplacé !

Le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas quitte la tête du bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest. Il est remplacé par le Tchadien Mahamat Saleh Annadif qui était jusque-là représentant spécial et chef de la Minusma.

Chambas, très connu dans la sous-région ouest-africaine pour avoir été secrétaire exécutif de la Cedeao cèdera son bureau de Dakar à Annadif.

Agé de 70 ans, Chambas a géré pendant six bonnes années les crises électorales au Togo, en Guinée et aussi en Côte d’Ivoire.

Selon Jeune Afrique, Annadif, natif d’Arada, ancien ministre des Affaires étrangères et ex-secrétaire général de la présidence sous Idriss Déby Itno, dirigeait la Minusma depuis un peu plus de cinq ans. Un exercice complexe et exposé pour lequel il n’aura pas démérité, son action étant régulièrement saluée tant par les partenaires extérieurs du Mali que par la classe politique locale.

