Burkina Faso : la junte place ses hommes à la tête des forces de sécurité

Alors que se tient ce jeudi à Accra un important sommet de la Cédéao sur la situation au Burkina Faso, le MPSR dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba poursuit le processus engagé pour réformer les institutions. Mercredi, d’importants remaniements ont été faits à la tête des forces de sécurité.

La lutte contre les groupes armés terroristes étant la priorité annoncée par la junte et le souhait numéro un de la population, les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont décidé de placer des hommes de confiance et des opérationnels à la tête des forces de sécurité.

Décrets

Le président du MPSR, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a nommé, par décrets, le colonel-major David Kabré, chef d’état-major général des armées. David Kabré a participé à la transition sous Isaac Zida en tant que ministre des Sports.

Après avoir dirigé la région de Kaya, puis la division des opérations, le colonel-major Adam Néré est nommé chef d’état-major de l’armée de terre. Le lieutenant-colonel Evrad Somda prend lui la tête de la gendarmerie nationale.

Réouverture des frontières

D’autres décrets importants ont été diffusés durant la demi-finale Sénégal-Burkina. Ainsi, les collectivités territoriales sont dissoutes et placées sous délégations spéciales. Et le couvre-feu en place depuis le coup d’État est levé mais les événements festifs sont toujours interdits après minuit durant la semaine et après 2h du matin le week-end.

Enfin, le lieutenant-colonel Damiba a signé un dernier décret pour officialiser la réouverture des frontières terrestres du Burkina Faso.

RFI