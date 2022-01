Burkina Faso : les militaires au pouvoir se disent ouverts à toute contribution de la dernière équipe gouvernementale￼

Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a rencontré mercredi à Ouagadougou, les anciens membres du gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré, a indiqué que la junte restait ouverte à toute contribution de la dernière équipe gouvernementale.



Selon un document transmis à la presse à la fin de la rencontre, la junte reste ouverte à toute contribution de la dernière équipe gouvernementale et invite les membres du dernier gouvernement à ne poser d’actes tendant à faire obstacle à leur axe de marche. Elle a demandé aux anciens ministres de restreindre leurs déplacements à l’intérieur de Ouagadougou.



Les militaires ont également déclaré qu’ils ne détiennent aucune autre personnalité du régime en dehors du président Kaboré et qu’ils travaillent à impliquer toutes les composantes nationales dans la gouvernance qu’ils vont mettre en place. Dans une déclaration le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), le parti de M. Kaboré, a condamné ce coup d’Etat.