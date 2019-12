Burkina Faso : un frère et ami élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre de l’Etalon (Par Aboubacar Sakho)

Vendredi, 6 décembre 2019 à l’occasion de l’an 59 de l’accession du Burkina Faso à l’indépendance, mon cher frère et ami Seydou Bouda a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre de l’Etalon. Cette honorifique distinction est la suite logique des différents services rendus à la Nation des hommes intègres par le récipiendaire.

Mais qui est Seydou Bouda ?

Seydou Bouda, de nationalité burkinabé fut élu en 2016 et ce, pour deux ans Administrateur de la Banque mondiale. En plus du Burkina Faso, M. Seydou Bouda représentera 22 autres pays au conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale à savoir le Bénin, le Cameroun, le Cabo Verde, la Centrafrique, les Comores, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, Madagascar, le Mali, l’Ile Maurice, la Mauritanie, le Niger, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Auparavant, M. Bouda fut administrateur suppléant de la banque mondiale entre 2014 et 2016. C’est avec Seydou Bouda que pour la première fois le Burkina Faso obtient le siège d’administrateur au Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale.

Avant de rejoindre le Groupe de la Banque mondiale, Seydou Bouda fut Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès des Etats-Unis d’Amérique entre 2011 et 2014.

Enarque (Promotion Erasme), économiste et diplomate, Seydou Bouda possède une vaste expérience gouvernementale et une terrible connaissance des questions de développement et des relations avec les institutions financières internationales.

M. Seydou Bouda a aussi été Secrétaire Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (2000-2002), Ministre de l’Economie et du Développent (2002-2007), Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat (2007-2008), et Ministre de la Santé (2008-2011). Seydou Bouda, est marié et père de quatre enfants. Ainsi c’est ce technocrate doublé d’homme intègre qui a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre de l’Etalon le vendredi 6 décembre 2029 à l’occasion du 59ieme anniversaire de l’accession du Burkina Faso à l’indépendance nationale. Un homme à suivre au Burkina Faso

Par ton frère et ami guinéen Aboubacar SAKHO