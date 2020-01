Ça fait encore jaser : Djanii Alpha, cet artiste qui a choisi sa voie

Jamais interview d’un artiste guinéen n’a autant fait parler d’elle. L’artiste Djanii Alpha qui se surnomme “enfant de l’Axe” -un des points chauds de Conakry favorable à l’opposition- n’en peut visiblement plus. Il s’en prend à visage découvert à ceux-là, dit-il, qui tuent les gens de son ethnie lors des manifestations politiques en Guinée. Et interpelle les ministres et autres hommes influents de sa communauté [peule] à s’indigner et à agir. Pour lui, les morts sont d’un seul côté depuis des années mais les manifs sont partout dans le pays. Si sa sortie dans Les Grandes Gueules est applaudie par certains, elle indigne d’autres qui pensent que Djanii devrait faire économie de certains propos qui risquent de plomber sa carrière d’artiste. Regardez !!!