Dialogue inclusif : « déception totale, nous allons tirer les conséquences… » (Fodé Oussou)

Une vingtaine de coalition de partis politiques dont l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) a participé aux travaux de la première journée du cadre de concertation et de dialogue inclusif, tenus à Conakry, ce lundi 27 juin 2022.

Le représentant de l’ANAD a exprimé sa déception sur le déroulement de la première journée du cadre de concertation et dialogue qu’il a qualifié de « Mamaya ». Fodé Oussou Fofana a par ailleurs indiqué que le discours de clôture du premier ministre appelant les différentes parties prenantes d’apporter leurs contributions le 3 juillet est une déception totale.

« Nous avions pensé qu’on a retrouvé enfin un cadre plus structuré, mais vous avez vu la mamaya qui s’est passée à l’intérieur. Ça allait dans tous les sens. Nous avons déjà par le passé, expliqué et envoyé des mémos pour dire quel est le cadre de dialogue que nous souhaitons. Quand le Premier ministre nous a appelés, on avait pensé qu’il avait le mandat et qu’à la sortie de là, il allait prendre l’engagement d’aller voir le Chef de l’Etat pour qu’on prenne un décret pour mettre un cadre de dialogue. On ne peut pas dialoguer quand il n’y a pas un cadre. Mais le Premier ministre nous dit que la prochaine rencontre, le 03 juillet, les gens doivent envoyés encore de contributions. Il n’y a pas de volonté. C’est une déception totale, mais je pense que nous avons bien fait de participer. Parce que si on était pas venu, les gens auraient dit non, vous n’avez pas participé. Nous avons prouvé notre bonne volonté et à partir de là, nous allons tirer les conséquences par rapport à ça. Mais c’est une déception totale, nous sommes très déçus du discours du Premier ministre. Nous sommes très déçus de fait qu’il nous amène durant toute la journée et finir avec ça », a déploré Fodé Oussou Fofana.

La question qui taraude les esprits est de savoir si l’ANAD dirigée par Cellou Dalein Diallo va participer aux prochaines rencontres du cadre de concertation et de dialogue inclusif.

Sadjo Bah