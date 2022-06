Cadre de concertation et de dialogue inclusif : l’ANAD menace de bouder si…

A l’appel du premier ministre, un cadre de concertation et de dialogue inclusif s’ouvre ce lundi 27 juin, à Conakry. En attendant le premier ministre, les représentants des coalitions politiques, de la société civile, du mouvement syndical, des religieux, du patronat, des sages commencent à marquer leur présence à l’hôtel Kaloum.



Les représentants de l’alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) et du FNDC politique, absents lors de la concertation nationale sont déjà présents dans la salle. Les deux coalitions sont représentées respectivement par : Docteur Fodé Oussou Fofana, Diao Baldé, Saïkou Yaya Barry, Aliou Bah.

Avant le lancement du cadre de concertation et de dialogue inclusif menacent déjà de bouder la salle.

Hors micro, les représentants de l’ANAD indiquent avoir répondu l’appel du ministre pour un cadre de dialogue inclusif et non pour un cadre de concertation.

Sadjo Bah