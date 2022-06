Cadre de concertation et de dialogue inclusif : le message poignant de Aliou Bah au PM et au CNRD

La branche politique du front national pour la défense de la constitution ou FNDC politique a participé à l’ouverture ce lundi 27 juin, à l’ouverture du cadre de concertation et de dialogue inclusif.

Le porte parole de l’aile politique du FNDC a tenu un discours poignant à l’endroit du premier ministre, initiateur du cadre et au comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

Aliou Bah a invité Mohamed Béavogui à saisir cette opportunité de dialogue pour matérialiser l’ambition du peuple de Guinée, celle d’une transition apaisée qui permettra à un retour à l’ordre constitutionnel.

« Monsieur le premier ministre, vous constatez à travers la configuration de la salle que votre discours du 20 juin à eu sa réponse. Mais il faudrait faire la différence entre avoir une opportunité et savoir la saisir. Il est de votre devoir et de notre responsabilité de saisir cette opportunité pour matérialiser l’ambition de l’ensemble de nos compatriotes qui est uniquement une transition apaisée qui pourra nous permettre de revenir à l’ordre constitutionnel dans un délai raisonnable avec la contribution des uns et des autres », a souligné Aliou Bah avant d’évoquer des inquiétudes : « Mais évidemment, il y a des inquiétudes. Si d’ailleurs vous avez prononcé ce discours, c’est parce que vous-mêmes vous avez admis qu’il y a des choses qui auraient dû marcher et qui ne marchent pas. Si nous sommes là, c’est parce que nous sommes d’accord qu’il y a des ratés. On ne peut pas nier qu’il y a de la volonté de bien faire mais est-ce que les approches qui ont été utilisées sont les bonnes ? Il y a un aspect illustratif de ce qui n’a pas marché. A entendre les uns et les autres, que ce soit ici, à la place publique, dans les médias, vous avez l’impression qu’il y a une mouvance de la transition et une opposition de la transition ».

Par ailleurs, le président du MoDeL, membre du FNDC politique a exhorté le CNRD à ne pas rentrer dans des combines politiques avec certains leaders politiques qui ne cessent de fréquenter le CNRD.

« Vous ne pouvez pas avoir des adversaires parmi nous parce que la transition, l’autorité n’a pas la vocation à se batailler contre les acteurs politiques que nous sommes. La bataille doit résider entre nous et doit se faire conformément aux textes de la république. L’adversité que nous avons les uns et les uns entre nous, ça, c’est classique. Nous sommes responsables de l’animation de la vie politique. Mais la source de cette suspicion, je précise cette suspicion, c’est le fait que lorsqu’une transition commence à être fréquentée par certains (…). Je voudrais m’adresser aux représentants du CNRD qui sont en tenues militaires, pour dire que si toutes fois, une transition se donne pour vocation de donner le pouvoir par affinité, le pays là connaîtra que de transitions. Il faudrait vraiment nous éviter pour une fois les acteurs politiques qui viennent chez vous, renvoyez-les vers les électeurs et dites leur que ce sont les électeurs qui donnent le pouvoir. Ce ne sont pas les combines politiques, ne rentrez pas dedans. Celui qui est capable de gagner une élection, sera capable de gouverner. Celui qui est incapable de gagner une élection, non seulement vous allez lui donner le pouvoir, mais il va finir par vous trahir, par ce que ça s’est passé ailleurs, la Guinée en a souffert. Qu’aucun politique n’ait accès à vous pour faire des combines à qui vous pouvez promettre le pouvoir. Le pouvoir se donne par les urnes à travers les élections. Faites en sorte que nous soyons sur le terrain et que nous nous battions (…) », a martelé Aliou Bah.

Plus loin, il indique : « Il n’y a pas d’anti CNRD ou de pro CNRD. Personne n’est contre vous, responsables du CNRD. En ce qui concerne la classe politique, vous n’êtes pas nos adversaires, les membres du gouvernement, vous n’êtes pas nos adversaires, le gouvernement vous n’êtes pas nos adversaires, par ce que vous n’êtes pas compétiteurs, vous l’avez dit que vous n’avez pas de candidats. Pourquoi on serait vos ennemis? Pourquoi allons-nous être vos adversaires? Nous nous le sommes pas. Soyez rassurés, ceux qui vous le disent, ils vous trompent. Et s’ils vous trompent aujourd’hui, il vous trahiront demain. Laissez-nous compétir. Entendons-nous sur les mécanismes par lesquels on va organiser les élections et que les candidats puissent conformément à la loi postuler et la Guinée aura gagné parce que ce sont les guinéens qui doivent élire ceux qui vont les gouverner », a-t-il conclu.

Sadjo Bah