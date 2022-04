Cadre de concertation inclusive : le FNDC pose quatre conditions préalables à sa participation

A quelques heures de l’ouverture du cadre de concertation inclusive prévue ce vendredi 15 avril, le front national pour la défense de la constitution (FNDC) a, à travers un communiqué posé quatre conditions préalables à sa participation.

Ci-dessous, les quatre recommandations du FNDC préalables à sa participation :

1-La mise en place d’un cadre de dialogue permanent regroupant le CNRD, le Gouvernement, le CNT, les Partis politiques et la Société Civile en présence du G5 (des diplomates) ;

2-Le FNDC souhaite que le cadre de dialogue soit supervisé par la CEDEAO à travers un facilitateur désigné par l’institution sous-régionale.

3-Le FNDC souhaite que les questions liées à la durée de la transition, à la rédaction de la constitution, au processus électoral et à la justice pour les victimes de la lutte contre le troisième mandat de Monsieur Alpha Condé soient prises en compte dans l’agenda des thématiques à aborder pendant le dialogue.

4-Par devoir de transparence et de responsabilité dans la conduite de la transition, le FNDC réitère son souhait de publication de la liste nominative des membres du CNRD qui est le principal organe de gestion de la transition.