Cadre de Dialogue entre le CNRD et les partis politiques : Lansana Kouyaté décline la position de son parti

Ce samedi 12 mars 2022, le Parti de l’Espoir pour le développement national (PEDN) a tenu son assemblée générale hebdomadaire au siège du parti à Ratoma. Dans son intervention, Lansana Kouyaté a donné la position du PEDN concernant le cadre de dialogue entre le CNRD et les partis politiques annoncé par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Selon lui, le PEDN souhaite que cette transition se passe dans le calme.

« 58 partis politiques ont signé un communiqué ou une pétition pour faire certaines revendications tout en disant au cas où ces revendications ne sont pas prises en compte, ils organiseront des marches. La position du PEDN est claire et nette. Nous avons dit plus d’une fois que nous souhaitons ardemment que cette transition se passe dans le calme, dans la quiétude pour que le pays soit libéré de toutes les pesanteurs qui ont fait qu’il n’avance pas. Donc pour nous, tout ce qui est réclamé, demandé, comme une plateforme de réunion avec le CNRD, le gouvernement, que cela soit mis en place, il y a aucun doute. Nous l’avons dit plus d’une fois à la presse qu’on luttera pour ça et c’est la voix de nos militants. Parce que sans cette concertation au plus haut niveau certes mais entre les partis politiques et le CNRD il y aura toujours différents sons de cloche.

L’avantage de ce dialogue, c’est de s’entendre sur les principes, les positions qui seront déclinées à nos militants. Donc le mercredi 16 la première réunion de concertation aura lieu. D’ailleurs je n’avais aucun doute et ça a pris forme. Mercredi le PEDN sera là-bas pour dégager le chemin, savoir où on va pour questionner sur ce qui peut créer le doute. Nous allons le faire. Et nous le ferons dans la confiance que vous avez placée en nous. Donc c’est déjà une très grande joie. »

Christine Finda Kamano

