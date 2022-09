Cadre de dialogue inclusif décrété par Doumbouya: le FFSG émet des doutes…

🔴DÉCLARATION] Le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), en sa qualité de coalition d’ONG/associations, de Réseau et plates d’organisations de la société civile et Centrales syndicales, indépendants qui œuvrent depuis les premiers mois de la transition au rassemblement, la justice, l’équité et la transparence par le dialogue et le consensus entre les Guinéens, prend acte du décret créant un cadre de dialogue inclusif inter Guinéens, mais pas sans inquiétudes autour de certains aspects qui soulèvent des doutes sur la volonté du CNRD, à savoir :

Une surprenante coïncidence avec le prochain sommet International, qui pourrait statuer sur la conduite de la transition guinéenne, devenant ainsi une pratique récurrente du CNRD classée sans suite dès après ledit sommet ;

La banalisation dans le décret du processus de médiation de la CEDEAO engagée à la demande des grandes entités sociales et politiques du pays avec une adhésion du CNRD et l’ensemble des Organes de la Transition ;

La mise à l’écart systématique de toute la communauté internationale dans un contexte de crises, dont celle très profonde de confiance entre le CNRD et les Forces Vives de la Nation dans leur majorité, affichée ou silencieuse ;

La création d’un pool de facilitateurs nationaux placé sous l’autorité du PM comme premier responsable dudit cadre, à qui revient la conclusion du dialogue, alors qu’il a déjà rejeté publiquement toute idée de crise dans un contexte de transition sans lisibilité, ni transparence et aucun consensus national;

Face à ces préoccupations et doutes exprimés au tour dudit cadre, le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), réitérant ses constats et craintes des risques majeurs de troubles sociopolitiques et sécuritaires sans précédents en Guinée les semaines et mois à venir:

Demande au Secrétaire National du FFSG en charge du dialogue la préparation dans les meilleurs délais d’une réunion pour analyser ces préoccupations et définir la conduite à tenir;

Appelle à la vigilance et à la responsabilité patriotiques et républicaines des Forces Vives de la Nation;

Invite la CEDEAO et la communauté internationale dans son ensemble d’être solidaires du peuple de Guinée, qui, plus d’un an ne sait pas dans quelle direction est orientée sa transition dans un contexte de violation des libertés fondamentales à répétition.

En fin, le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) tient à rappeler à l’opinion National et international qu’il n’a rien à avoir avec un communiqué qui circule actuellement dans les média faisant mention de l’organisation d’un forum international les 28, 29 et 30 septembre à Conakry. Il rappelle, que face leurs échecs de corruption, de division et d’intimidation de ses membres dans leurs engagements citoyens à œuvre pour une transition réussie, cette autre forme de pratique rétrograde à des coûts de centaine de millions pourrait être l’option choisie pour créer de l’amalgame au sein de l’opinion.

Fait à Conakry, le 20 .09. 2022

Le Coordinateur

Abdoul Sacko