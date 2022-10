Cadre de dialogue inclusif : le médiateur de la CEDEAO félicite les facilitatrices

Le Président Thomas Boni YAYI, médiateur de la CEDEAO auprès de la Guinée, a pris contact avec les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif inter guinéen. En présence du Premier ministre, des ministres en charge des Affaires étrangères et de l’administration du territoire, de l’ambassadeur représentant de la CEDEAO en Guinée et des experts techniques, les facilitatrices ont rendu compte du travail de terrain qu’elles mènent depuis le 6 octobre dernier. Elles ont rencontré 30 entités sociopolitiques sur 34. Les facilitatrices précisent que leur rôle consiste à déblayer le terrain pour permettre au Médiateur de mener à bien sa mission. « Ce travail ne peut que l’aider à nous aider à sortir de cette situation » explique Dr Makalé TRAORE.

Pour le Président Thomas Boni YAYI, les lignes bougent dans le sens de la concorde. Il s’est félicité de la démarche des facilitatrices et a salué leurs expériences, leur charisme et leur légitimité internationale. « Je suis rassuré par ces chères mamans […] Le travail qu’elles ont entamé ne peut que nous conduire au but visé : c’est à dire la construction d’une Guinée prospère dans sa marche vers l’émergence économique et sociale » a dit le Médiateur de la CEDEAO.

La rencontre entre le Président Boni YAYI et les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif a lieu en marge des travaux techniques des experts de la CEDEAO et de la Guinée. Une déclaration finale sera présentée en fin de mission.



La Cellule de Communication du Gouvernement