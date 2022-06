Répondront-ils au cadre de dialogue sous la direction du Premier ministre Mohamed Béavogui ? Le Rpg Arc-en-ciel et alliés ont adressé jeudi une correspondantmce -dont Mediaguinee détient copie- au ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation Mory Condé pour lui faire part de leur position en vue d’un cadre de dialogue consensuel, inclusif. Le parti d’Alpha Condé et alliés disent en avoir pris acte. Non sans poser des préalables…