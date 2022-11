Cadre de dialogue : Lansana Kouyaté appelle les politiques à rejoindre les assises

Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 26 novembre à son siège à Ratoma Bonfi.

Le président du parti, Lansana Kouyaté, dans son allocution, a tenu à édifier les militants sur la situation socio-politique du pays concernant le cadre de dialogue inter-guinéen qui s’est ouvert le jeudi 24 novembre, notamment le choix des experts pour aborder certains thèmes de la rencontre.

« Après l’ouverture du cadre dialogue, des experts ont été choisis dans chacune des matières et plus de huit 8 thèmes ont été soumis et on répondu en fonction des thèmes bien sûr, à travers les experts.

Il faut dire que ces thèmes ont une importance pour nous PEDN mais aussi la CCE puisque nous avons confiance à nos experts.

Déjà, plusieurs choses ont été dites sur le travail, parlant de la liste électorale, la définition du fichier électoral et la réimplantation des bureaux de vote, bref de toutes les questions, la CCE est prête à participer.

De l’autre côté, nous avons, au cours de la rencontre, évoqué d’autres points si importants dont entre autres :

1- la rédaction d’une nouvelle constitution

2- l’établissement du fichier électoral

3-la mise en place d’un organe de gestion des élections entre autres.

Des questions qui ont d’ailleurs été débattues dès le passage du Premier ministre, accompagné des facilitatrices, Donc, c’est pour vous dire que nous participons à ce cadre de dialogue.

Nous savons que c’est autour de la table qu’on peut résoudre nos différends », a-t-il laissé entendre, avant d’appeler ceux qui se sont abstenus de rejoindre le cadre de dialogue, de revenir à de meilleurs sentiments.

« Nous disons à tout le monde de rejoindre ce cadre pour parler de toutes les questions nous concernant puisque c’est la meilleure manière de construire ce pays », a exhorté Lansana Kouyaté, au nom de sa coalition, la CCE.

Mayi Cissé