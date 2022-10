Cadre de dialogue : Lansana Kouyaté demande au PM et aux facilitatrices de faire venir le quatuor

Le premier ministre du gouvernement de la transition accompagné des facilitatrices s’est rendu ce jeudi 27 octobre, au siège du Parti de l’Espoir et du Développement (PEDN) a Ratoma Bonfi pour échanger avec les membres de la coalition CCE.

Il a été question pour Docteur Bernard Goumou de collecter l’avis des membres de la coalition Convergence centriste et de l’Espoir (CCE) dirigée par le président du PEDN.

Une démarche saluée par Lansana Kouyaté qui a mis l’occasion à profit pour lancer un appel à l’endroit du quatuor ANAD, RPG Arc-en-ciel, CORED et FNDC Politique.

« C’est une réunion qui s’est passée dans toute la sincérité. C’est également une réunion qui s’est passée dans la convivialité. C’était pour collecter nos avis sur comment doit être mené ce dialogue. Au nom de la convergence centriste et de l’espoir, nous avons exprimé notre position sur les différentes questions. C’est pour que la transition puisse bien se dérouler et que le dialogue puisse bien se passer », a déclaré Lansana Kouyaté.

Et d’ajouter : « On a demandé par exemple qu’ils fassent tout l’effort pour que nos frères qui ne comprennent pas aujourd’hui qui ne veulent pas venir, qu’on appelle le quatuor, qu’ils puissent venir. Ils sont entrain de faire cet effort et j’apprends que cela va aboutir dans les jours à venir », a souligné l’ancien premier ministre.

