Cadre de dialogue : l’APAV fait des recommandations au Premier ministre       

Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, accompagné des facilitatrices, dans l’optique d’une mise en place d’un cadre de dialogue, s’est rendu au siège du parti Avenir d’une Guinée Nouvelle (AGN), ce 28 novembre.

Dans son allocution, il a tendu la main aux 27 partis qui composent l’Alliance des partis pour la victoire (APAV) pour un dialogue franc et sincère.

« La Guinée appartient à nous tous, elle est une et indivisible et c’est notre bien commun. Quand il s’agit de parler de cette Guinée, il faut qu’on se mette autour d’une table pour qu’on puisse parler. Mais quand on parle, il faut que ça soit un dialogue franc, un dialogue sincère », a-t-il déclaré.

A son tour, l’Alliance des partis pour la victoire (APAV) n’a pas manqué de faire des recommandations au PM, par la voix de son président, Mory Kaba, pour un objectif qu’il dit être commun.

« La Coalition APAV est convaincue que la réussite de ce dialogue inclusif sera annonciatrice d’une Guinée disposée à aller de l’avant. A la lumière de tout ce qui précède, l’Alliance des Partis pour la Victoire (APAV), soucieuse du progrès de la Guinée et, pour éviter la perpétuation d’un tel système qui provoquerait un autre coup d’Etat, recommande:

1-d’écouter tous les acteurs guinéens concernés par la transition en vue de connaître leurs avis;

2- de dissocier les dossiers juridiques des dossiers politiques de la Guinée dans l’analyse de la situation actuelle;

3-d’œuvrer en faveur de la mise en place d’un cadre de dialogue permanent;

4-de permettre que tous les maux de la Guinée soient discutés;

5- de tout mettre en œuvre, pour l’application des conclusions issues du dialogue ».

Mayi Cissé