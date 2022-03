Cadre permanent de dialogue : l’ANAD exprime sa position au MATD

Suite à son entretien avec le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) pour la mise en place prochaine d’un cadre permanent de dialogue, l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) a adressé un courrier à Mory Condé pour lui exprimer sa position sur les points qui ont dominé leur entretien.

Sur le type de cadre de dialogue, l’ANAD indique que : « La spécificité du contexte national qui est marqué par la rupture de l’ordre constitutionnel et l’instauration d’une période transitoire milite en faveur de la mise en force d’un organe délibératif à caractère politique. Sans pour autant négliger le fait que la transition interpelle l’ensemble des secteurs de la société, il est essentiel que le cadre de dialogue ne concerne que les représentants des autorités de la transition (CNRD et Gouvernement), les Partis politiques, les partenaires techniques et financiers et la CEDEAO qui jouerait le rôle de facilitateur pour aviver, entre les acteurs du dialogue, la confiance qui est un levier nécessaire pour sa réussite »

Sur la nature des sujets qui vont être débattus au sein du cadre de dialogue : « La nécessité de déblayer la marche d’une transition concertée et réussie privilégie les sujets de nature politique afin d’éviter les écueils et les blocages. Toutefois, la complexité de la marche du monde et l’interconnexion entre la plupart des sphères d’activités doivent amener le cadre de dialogue à se saisir de toute question susceptible d’avoir des effets déterminants sur l’évolution et la finalisation de la transition. Il s’agira principalement de la constitution, du code électoral, de l’organe de gestion des élections, du fichier électoral et du chronogramme », souligne le courrier.

Par ailleurs, l’ANAD indique qu’elle mettra tout en œuvre pour un dialogue constructif et efficace permettant à la Guinée de réussir cette ultime étape historique pour une transition réussie et apaisée pour la Guinée.