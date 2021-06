Cadre permanent du dialogue : « honnêtement, si je vous dis que j’y crois, je vous aurais menti » (Lansana Kouyaté)

Depuis la France, où il réside depuis plusieurs années, Lansana Kouyaté, le président du PEDN et ancien Premier ministre sous Conté, a accordé une interview à la Radio FIM FM dans l’émission ‘’Mirador’’ de ce jeudi 24 juin 2021. Parmi les sujets abordés par le diplomate doublé du leader politique, l’on peut citer notamment la situation du pays au triple plan social, politique et économique ainsi que la notion de souveraineté si chère à certains Guinéens.

Pour commencer, cet opposant au régime actuel a fait part de son scepticisme quant à l’issue du dialogue permanent que dirige Elhadj Fodé Bangoura. Il a rappelé à propos les accords de 2014 et 2016 qui, à ses yeux, souffrent jusqu’à présent de leurs applications.

« Est-ce que c’est la permanence qui va faire la différence ? Il y a eu beaucoup de dialogues qui ont abouti à des résultats qui n’ont jamais été appliqués. Honnêtement, si je vous dis que j’y crois, je vous aurais menti contre mes sentiments personnels…Dès que vous dites la réalité, dès que vous indiquez que tel chemin n’est pas bon, c’est votre opinion, mais pourquoi de là, traiter les gens de comploteurs. Pourquoi ? La contradiction n’est-elle pas possible dans un cadre où on dit nous sommes en démocratie. Et si c’est ça être comploteur, tout Guinéen l’est plus ou moins…Même dans le camp de l’État, il y a des gens qui critiquent.», fait remarquer l’opposant.

Sur la question relative à la souveraineté qui revient souvent dans les débats publics, le président du PEDN conseille aux Guinéens d’accepter de regarder la réalité en face. Pour lui, ces discours souverainistes dont se délectent certains de nos compatriotes ne font ni chaud ni froid au monde extérieur.

« On est souverain quand le peuple sent cette souveraineté. On n’est souverain que quand on parvient à s’occuper des affaires du peuple, c’est-à-dire à lui donner à manger, à lui assurer la sécurité, la formation et l’instruction. Vous connaissez tous ce qui peut faire le bonheur d’un peuple, si l’on n’a pas ça, tout le reste n’est que parole en l’air pour dire que nous sommes souverains.»

Mamadou Yaya Barry

