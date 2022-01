CAF 2021, groupe B: Le Malawi prend le dessus sur le Zimbabwé grâce à un doublé Gabadinho Mhango

Dans l’autre match du groupe B, le derby de l’Afrique Australe a tourné à l’avantage des Flammes du Malawi qui se sont imposés devant le Zimbabwé, ce vendredi, 14 janvier, au stade de Bafoussam.

Après sa défaite contre le Syli national de Guinée, le Malawi s’est repris en battant les Warriors du Zimbabwé sur le score de 2-1, grâce à un doublé de Gabadinho Mhango.

Pourtant, le Malawi a concédé l’ouverture du score sur une tête de Ishmael Wadi, à la 38ème minute de la première période. Cinq (05) minutes plus tard, le Malawi parvient à égaliser grâce à Gabadinho Mhango, à la 43ème minute.

La mi-temps intervient sur ce score de parité entre les Flammes du Malawi et les Warriors du Zimbabwé.

A la reprise, le Malawi prend l’avantage grâce au deuxième but de Gabadinho Mhango, inscrit à la 58ème minute de jeu. Un score qui n’évoluera pas jusqu’au coup de sifflet final de la rencontre.

Avec cette victoire, le Malawi marque ses trois premiers points de la CAN. Le Zimbabwé quant à lui enregistre sa 2ème défaite après son revers dans les arrêts de jeu contre le Sénégal, lors de la première journée.

Lors de la 3ème et dernière journée des phases de poule dans le groupe BB prévue le 18 janvier, le Malawi affrontera le Sénégal et le Zimbabwé sera opposé à la Guinée.



Le classement dans le groupe B après deux matches est le suivant :

1- Guinée 4 points

2- Sénégal 4 points

3- Malawi 3 points

4- Zimbabwé 0 point

Sadjo Bah