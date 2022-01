CAF 2021 : La Guinée et le Sénégal dos à dos

Pas de vainqueur dans le choc du groupe B ! Le Syli national de Guinée et les lions de la Téranga ont fait match nul (0-0), ce vendredi, 14 janvier, au stade Kuekong de Bafoussam.

Après leur victoire respective lors de la première journée des phases de groupes, guinéens et sénégalais s’affrontaient ce vendredi pour la tête du groupe B. Finalement, il n’y a pas eu de vainqueur dans ce match tant attendu.

Après une première mi-temps maitrisée et une occasion manquée par Morgan Guilavogui, le Syli national de Guinée a été acculé en seconde période mais a tenu son point du match nul grâce à un bon Aly Keïta qui a sorti un ballon de la tête d’Abdou Diallo.

Les changements apportés par les deux entraîneurs n’ont permis à chacune des deux équipes à ouvrir le score.

L’arbitre éthiopien, Tessema a sifflé la fin du match sur un score nul et vierge (0-0).

Un score qui permet aux deux équipes à se partager la tête du groupe B, avec quatre (04) points chacune et qui entrevoit la porte des huitièmes de finale au Syli national de Guinée et des lions de la Téranga.

Dans l’autre match du groupe B, le Malawi affrontera le Zimbabwé, à 16 heures GMT. En cas de match nul entre ces deux formations de l’Afrique australe, la Guinée et le Sénégal seront directement qualifiés pour la suite de la CAN.

Lors de la troisième et dernière journée des phases de groupes, prévues le 18 janvier prochain, le Syli national de Guinée sera opposé au Zimbabwé et le Sénégal au Malawi.

Sadjo Bah