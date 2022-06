CAF Awards : Naby Keïta nominé pour le titre du joueur africain de l’année

La confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur africain de l’année. Naby Keïta, le capitaine du Syli national figure dans ladite liste.

Suspendue depuis 2020 à cause du Covid-19, la plus grande cérémonie de distinction du football africain fait son retour cette année.

A cette occasion, la CAF a rendu public la liste de 30 footballeurs africains issus de 12 nations, toutes présentes lors de la dernière CAN qui s’est déroulée au Cameroun.

Lors de cette soirée de gala, plusieurs distinctions seront décernées dont la plus prestigieuse est le titre du joueur de l’année ou Ballon d’or africain.

Cette année, les règlements vont un peu changer puisque les joueurs nominés seront jugés non seulement sur leurs performances sur l’année civile et sur la saison 2021/2022.

Selon la CAF, La période prise en compte « va de septembre 2021 à juin 2022 ». L’instance dirigeante du football africain indique que les « gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres, du groupe technique de la CAF, des journalistes sélectionnés et des légendes du football africain ».

Au-delà du prix du joueur de l’année, les titres de joueur interclubs de l’année, de jeune joueur de l’année, d’équipe nationale de l’année, d’entraineur de l’année, du club de l’année, du but de l’année, de joueuse de l’année, de joueuse interclubs de l’année seront décernés.

Outre Naby Keïta, Moriba Kourouma et Morlaye Sylla sont nominés respectivement dans les catégories de Jeune joueur et joueur interclub de la saison.

La grande soirée de gala des CAF Awards se déroulera le jeudi 21 juillet au Maroc.

Sadjo Bah