CAF : Kigali accueille le comité exécutif de la confédération africaine de football

Le Comité Exécutif de la CAF (COMEX) se réunira à Kigali, au Rwanda, ce samedi, 15 mai 2021 sous la présidence du président de la CAF, le sud-africain Patrice Motsepe.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, sera parmi les invités de marque. Les principaux points à l’ordre du jour portent sur la mise en œuvre du championnat panafricain de football interscolaire, l’accord sur l’arbitrage entre la CAF et la FIFA et le projet FIFA-CAF d’un milliard de dollars pour le développement des infrastructures en Afrique. Le Comité planchera en outre sur le calendrier des compétitions de 2022-2024 et les défis liés à la COVID-19, notamment les tests d’avant-match.

Avant la tenue du COMEX, le président Motsepe tiendra plusieurs réunions, dont avec les présidents des six unions zonales (CASAFA, CECAFA, UNAF, UNIFFAC, WAFU A, WAFU B).

La Guinée est représenté à ce rendez-vous du football africain par le président sortant de la fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, actuel président de l’UFOA de la zone A.

Kalidou Diallo.