CAF/Le candidat mauritanien à Conakry: ”je ne peux pas dire que la CAF ne fonctionne pas du tout, mais on peut améliorer ce travail”

Le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, membre du comité exécutif de la CAF et candidat à la présidence de la Confédération africaine de football CAF, qui est en plein tournée de campagne, est à Conakry depuis la matinée de ce vendredi 26 février 2021, pour solliciter l’accompagnement de la Guinée. Il a été accueilli par son homologue guinéen, le président Mamadou Antonio Souaré à l’aérogare de Conakry Gbessia.

Depuis bientôt 10 ans à la tête de la Fédération mauritanienne de football et une vingtaine d’années dans les sphères du football, le président Ahmed Yahya a indiqué qu’il a suffisamment d’expérience pour servir le football africain à travers son programme et sa vision.

« Je vais expliquer à la famille du football guinéen les grandes lignes de ce programme. Avant de rentrer dans les détails de ce programme, certes, c’est un programme mais pour moi c’est un engagement que je prends vis-à-vis de la famille du football africain…J’ai échangé un peu avec tout le monde, pour arriver à une conclusion, à un programme qui est réaliste, qui est faisable, qui est aussi ambitieux et qui peut révolutionner le football africain et qui peut l’amener à des jours meilleurs. », dit-il.

A l’en croire, son programme s’articule essentiellement autour de sept (7) grands axes et 54 mesures clés. « C’est peut-être un hasard mais ça coïncide exactement avec le nombre des unions régionales en Afrique. Elles sont 6 plus la CAF et les 54 fédérations membres de la confédération africaine de football (CAF). C’est une coïncidence mais ça montre que ces programmes sont faits pour les hommes et les fédérations essentiellement. Parce qu’au jour d’aujourd’hui, je ne peux pas dire que la CAF ne fonctionne pas du tout, parce qu’il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui essayent de faire des choses. Il faut leur rendre le mérite, le droit d’être respectés, mais on peut améliorer ce travail, on peut le rendre meilleur. », a-t-il indiqué.

Les points les plus essentiels sont entre autres : « De mettre tous nos joueurs, nos clubs et toutes nos fédérations, au cœur de toute notre action; décentraliser la CAF pour plus d’efficacité et de proximité avec les associations ; la formation du capital humain; renforcer les unions régionales en faisant d’elles de véritables sous-confédérations. Et leurs présidents, une fois élus, doivent être directement membres du comité de la CAF. Doter chaque union régionale d’un siège, d’une direction technique et d’une direction d’arbitrage et d’une subvention conséquente. Et l’aspect des infrastructures qui est très important. », a rassuré le président Ahmed Yahya.

Pour finir, le président de la fédération mauritanienne de football a fait des propositions une fois à la tête de la CAF. « La subvention qui est de 200 mille dollars passera à 500 mille dollars. Et c’est encore faisable, parce que nous sommes dans un continent où le sport est roi, où on respire football. »

Il faut retenir qu’avant de reprendre son vol, le président de FFRIM Ahmed Yahya, doit avoir un tête-à-tête avec le locataire de Sékhoutouréya, le président Alpha Condé dans les heures qui suivent.

Mamadou Yaya Barry