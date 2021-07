Caire : Pr Koutoubou Sano reçu par le grand imam d’Al-Azhar, le grand Mufti de l’Égypte et le ministre d’Awqaf

En marge de sa participation à la huitième session de la conférence ministérielle de l’OCI sur l’autonomisation de la femme dans l’espace de l’OCI (Organisation de la coopération islamique), du 6 au 8 juillet 2021, au Caire en Égypte, le secrétaire général de l’Académie de l’OCI, SEM le Professeur Koutoubou Moustapha SANO, a été reçu en audience par les hautes autorités égyptiennes en charge des affaires religieuses. À leur tête, la plus haute autorité islamique au monde, Son Éminence le grand imam d’Al-Azhar Cheick Dr. Ahmad Taib.

Les éloges du Grand Imam d’Al-Azhar

Au cours de ladite audience, le grand imam a souhaité la bienvenue à SEM le Professeur Koutoubou SANO au siège d’Al-Azhar au Caire. Il lui a également exprimé ses vives félicitations pour sa nomination très méritée à la tête de l’académie comme secrétaire général. Aussi, il a exprimé sa confiance dans l’intelligence et la capacité administrative de Son Excellence, en vue de dynamiser l’Académie et de renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat entre l’Académie et les institutions scientifiques d’Al-Azhar. À cet égard, Son Éminence a conclu son intervention en ces termes : “je partage vos idéaux innovants et vos analyses pertinentes sur les questions comportementales, et soyez rassuré de mon soutien indéfectible et de ma disponibilité totale, afin de clarifier les provisions des enseignements de l’islam relatifs aux défis et aux réalités sociales et économiques”.

Reconnaissance du ‘’bagage intellectuel’’ du Pr Koutoub Sano

Par la suite, le secrétaire général de l’Académie a été également reçu en audience par Son Éminence le grand Mufti de la République égyptienne Cheick Shaouqi Alam. Ce dernier s’est profondément réjoui de la nomination du Professeur Koutoubou Moustapha SANO à la tête de l’Académie. Il a déclaré : “connaissant votre bagage intellectuel et vos multiples ouvrages exceptionnels, ainsi que votre ouverture d’esprit, votre nomination est un grand atout pour l’Académie et pour la Oummah. À cet égard, vous pouvez compter sur le soutien total de mon institution, et nous souhaitons le renforcement du partenariat stratégique entre nos deux institutions”.

Vers un ‘’mémorandum d’entente’’ entre l’Egypte et l’Académie…

Enfin, le Professeur Koutoubou SANO a été reçu en audience par le puissant ministre égyptien d’awqaf et des affaires islamiques SEM le Professeur Mucktar Goumaa. Qui a hautement salué la nomination du Professeur Koutoubou SANO à la tête de l’Académie. Il a également rassuré de la disponibilité totale de son ministre, afin de soutenir les efforts de réformes et d’innovations qui seraient menés par le secrétaire général. Par ailleurs, il a souhaité la signature d’un mémorandum d’entente entre son ministère et l’Académie, très prochainement, en vue de promouvoir le concept du juste milieu et de lutter contre l’extrémisme, le fanatisme et le terrorisme dans toutes leurs formes.