Caisse Nationale de Prévoyance Sociale : ce que l’on sait du parcours de la nouvelle directrice, Aminata Diallo !

PORTRAIT – Jusque-là porte-parole du Comité National du Rassemblement pour le Développement – CNRD et Directrice Générale adjointe à Direction Générale des pensions militaires et des anciens combattants, le visage rayonnant du Lieutenant-Colonel Aminata DIALLO s’est fait découvrir au fil des jours et semaines qui ont suivi le 05 septembre 2021, date de la prise du pouvoir par le CNRD. Mais si son éloquence et son aisance dans la lecture des communiqués des autorités militaires n’est plus à démontrer, la nouvelle promue en dispose bien d’autres qualités et aptitudes professionnelles pour mériter la confiance du Chef de l’Etat.

Pour remplacer professeur Fodé Cissé, limogé le 05 mai dernier pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, faux en écriture publique et complicité, le Président de la transition, dans sa noble mission de moraliser la vie publique et de lutter contre les maux qui minent l’administration, ne s’est pas attardé à trouver son remplaçant. Dans un décret lu sur les antennes de la télévision nationale, le Colonel Mamadi Doumbouya a nommé le lieutenant-colonel Aminata Diallo à la tête de cet important établissement public à caractère administratif avec comme mission principale : mettre en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la protection sociale au bénéfice des agents de l’état et leurs familles.

Un passage au charbon pour réussir sa formation

Après l’obtention du baccalauréat, c’est par Rabat (Maroc) qu’elle entame le périple de sa formation au début des années 2000. D’un Stage de Secourisme à l’Ecole de la Protection Civile, elle est officier Assistante Sociale au Centre d’Instruction des Services Sociaux, avant de terminer par un autre stage d’application au Centre d’Instruction des Services Sociaux.

De retour au pays, son envie de poursuivre avec les formations et stages ne lui quitte pas, puisqu’elle bénéficiera en 2013 d’un stage de Formation de Chef Service Administratif et Financier à l’Ecole Nationale d’Administration Militaire qu’elle honorera avec la mention « Très bien ». Elle a également pris part à plusieurs séminaires pour perfectionner sa jeune carrière militaire. Entre autres, on peut citer les séminaires de formation « Passation & Régulation des Marches Publics » SOFRECO, « Prospection, Planification et Programmation Budgétaire » SOFRECO, Formation à la nouvelle réglementation des Marchés Publics et des Partenariats Public-Privé, les cours de perfectionnement en Analyse Financière et Comptabilité Générale, etc. En mars dernier, elle avait brillamment représenté son pays en prenant part à la 66ème session de la Commission des Nations Unies sur la Condition de la Femme à New York. Ces étapes lui permettent aujourd’hui d’hériter avec confiance et mérite de la gestion à la tête de la CNPSAE.

Jeune et pétrie d’expériences

Avant de bénéficier de cette confiance du président de la république, le Lt-colonel Aminata Diallo drainait déjà de solides compétences professionnelles dans les domaines de la Gestion Administrative et Financière, de la Passation et Régulation des Marchés Publics, de la Programmation Budgétaire, sans parler de sa maitrise de l’outil informatique.

Ses remarquables passables dans certaines structures stratégiques de l’armée (la Direction Générale de l’Intendance, la Direction Générale du Ravitaillement, la Division Contrôle et Réglementation, la Division Gestion du Personnel, ndlr) ont servi d’opportunités pour étaler ses qualités intrinsèques, notamment sa rigueur, son dynamisme, sa discrétion, son intégrité et le respect de la hiérarchie dont elle a toujours fait preuve.

Déjà rompue au travail sous pression dans le service militaire, elle est consciente qu’elle arrive dans une structure porteuse d’espoir les fonctionnaires, les contractuels de la fonction publique et les contractuels des collectivités locales. Nul ne doute de son leadership et qualités managériales affirmés à diligenter la branche des pensions de vieillesses, d’invalidité et de survivants, des risques professionnels et des prestations familiales de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l’Etat.

Nous lui souhaitons bonne chance !

Bernard Leno