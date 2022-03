Calée à Paris, Zénab Nabaya enregistre sa 1ère convocation

Les jours se suivent et se rassemblent pour Zénab Nabaya Dramé, ex-ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette dame dont le nom rappelle le scandale dénommé « Nabayagate » découvert par Guineenews a enregistré sa 1ère convocation, cette semaine.

Bien calée [pour reprendre une chanson d’une artiste guinéenne] à Paris, la fille de Nabaya a envoyé quelqu’un prendre sa convocation chez l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à Lambanyi.

Partie de la Guinée peu avant le coup de force du 5 septembre, Nabaya n’a pas encore répondu à un juge est entre les Émirats arabes unis et la France. Pendant ce temps, l’ex-ministre du Budget Ismaël Dioubaté et l’ex-DAF du Ministère de l’Enseignement technique Eveline Folla Mansaré sont écroués à la maison centrale, l’ancien ministre de l’Industrie Tibou Kamara a lui été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. La CRIEF leur reproche le détournement de deniers publics, le blanchiment de capitaux portant sur près de 132 milliards de francs guinéens.

Récemment, les avocats de dame avaient motivé son absence par sa maladie et annoncé son retour au pays en avril prochain.

