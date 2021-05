Camions citernes de Guinée Gaz : ‘’ils sont munis d’un système de sécurité qui garantit contre tous les risques’’ (Diakaria Koulibaly)

Comme nous l’annoncions, le tout premier dépôt gazier du pays implanté à Dougoula, sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Boké, a été inauguré ce samedi, 29 mai sous la présidence du ministre d’Etat à la Présidence de la République chargé des infrastructures, Elhadj Bah Ousmane.

Selon le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly, porteur ce projet important pour les Guinéens, la physionomie dudit dépôt se présente comme suit : Un pont bascule, des cigares de stockage au nombre de 12 d’une capacité unitaire de 125 tonnes métriques chacun, soit un total capacitaire de 1500 tonnes métriques, un flotte de livraison composée de 10 camions citernes de 30 tonnes métriques chacun, le système automatique de contrôle de fonctionnalité des installations, un système anti-incendie permettant de maitriser tout risque de déclenchement de feu.

« Vous avez pu remarquer que les camions en question sont équipés. Il y a trois niveaux de contrôle de quantité. D’abord, au niveau du pont bascule que vous avez vu, un premier niveau de contrôle de quantité. Au niveau du camion lui-même, deux (2) niveaux de contrôle à savoir le contrôle zoose et contrôle compteur. Et additionnellement à cela comme cela se doit dans le respect des normes de sécurité, tous les camions sont munis d’un système de sécurité qui garantie contre tous risques. A travers ces mouvements de camions, avec nos localités qui ont désormais leurs mini-dépôts, le partenaire Guinée Gaz avec la Guinée vient d’alimenter une feuille de l’histoire de ce pays. On est non seulement importateur direct maintenant vers l’Europe, mais les opportunités et les occasions sont permis désormais pour que la Guinée soit à son tour, pays exportateur de gaz dans les pays voisins. Encore une fois, si besoin y était, pour donner raison à Monsieur le Président de la République qui a toujours été un promoteur du partenariat sud-sud, quand l’Afrique croit à l’Afrique, les calculs sont désintéressés, les calculs sont dans l’intérêt de l’Afrique et ça prospère. C’est ce qui vient d’être fait. Merci au PDG de Guinée Gaz pour avoir été aujourd’hui du lot de ces grands contributeurs du développement de la Guinée. Grand merci à Monsieur le Président de la République, Pr Alpha Condé et au Premier ministre, Chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassory Fofana. Mais merci également à Monsieur le ministre d’Etat, Elhadj Bah Ousmane qui a accepté d’être sous le soleil avec nous pour assister à toutes ces cérémonies », dira en substance le ministre Koulibaly.

Youssouf Keita

