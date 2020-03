Camp Alpha Yaya : les premières images des éléments arrêtés... diffusées par Espace

C’est Espace tv qui a eu la primeur de la nouvelle et montré les images dans son édition de 22heures. Des tirs sporadiques ont été entendus hier matin au camp Alpha Yaya Diallo, semant la panique dans la banlieue de Conakry. Des individus armés ont tiré plusieurs coups de feu avant de se barrer. Selon nos informations, ils seront maîtrisés en haute banlieue par d’autres soldats plus aguerris et mis hors d’état de nuire.

Selon notre confrère Inquisiteur, au cours des fouilles, des gris-gris, des munitions ont été découvertes dans une chambre aménagée spécialement à cet effet. Citant une source militaire, le site d’informations informe que ces auteurs de ces coups de feu ne sont pas au nombre de quatre mais bien plus et les événements n’ont rien à voir avec un simple mouvement d’humeur

Hier, l’entrée de Kaloum, centre administratif et des affaires de Conakry était ceinturée par un dispositif militaire impressionnant.

Le Ministre de la défense nationale Dr Mohamed Diané a, dans un communiqué, indiqué que « des dispositifs préalablement mis en place ont permis de réagir aux premiers tirs, à sécuriser l’enceinte du camp et environs ».

